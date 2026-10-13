Un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de la calle Las Almendras con la avenida B, en el distrito de Comas, dejó un motociclista fallecido y otras dos personas heridas.

De acuerdo con los testigos consultados por RPP, el motociclista, cuya identidad aún no ha sido identificada, circulaba a gran velocidad cuando atropelló a un peatón y a un ciclista. Luego, perdió el control de la unidad y terminó volcando.

El motociclista sufrió lesiones de gravedad que le provocaron la muerte instantánea. Por su parte, el ciclista y el peatón quedaron con heridas de consideración y fueron trasladados de emergencia al Hospital Nacional Sergio E. Bernales.

Efectivos de la Policía Nacional llegaron al lugar del accidente y acordonaron la zona para realizar las diligencias correspondientes e investigar las circunstancias del hecho.

Durante las diligencias, los peritos encontraron entre las pertenencias del motociclista una billetera y un celular de alta gama, elementos que serán considerados en las investigaciones.

Las autoridades buscan esclarecer cómo ocurrió el accidente de tránsito. Según indicaron los vecinos, el motociclista fallecido no sería conocido en la zona.