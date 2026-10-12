Una mujer denunció que un hombre que se desplazaba en scooter le realizó tocamientos indebidos mientras practicaba deporte en el malecón Cisneros, ubicado en el distrito de Miraflores.

La mujer compartió en sus redes sociales las imágenes que captaron el momento exacto de la agresión, registrada durante la mañana del último domingo.

En el video se observa al hombre desplazándose por el malecón antes de que la cámara registre a la joven corriendo en sentido contrario. En ese momento, el sujeto vuelve sobre sus pasos, pasa junto a ella, comete la agresión y acelera el scooter para alejarse del lugar.

Mientras escapaba, el sujeto hizo un gesto de beso volado hacia la deportista. Tras la agresión, la joven comenzó a grabar con su celular el recorrido que siguió el hombre para dejar constancia de su huida.

En declaraciones a RPP, representantes de la Municipalidad de Miraflores señalaron que entregaron las imágenes de seguridad a la deportista luego de que esta difundiera la denuncia en sus redes sociales. Asimismo, indicaron que este lunes la joven formalizó la denuncia ante el Depincri del distrito, acompañada por personal de la comuna.

Las autoridades indicaron que el material audiovisual será incorporado a las diligencias para identificar al hombre denunciado. Además, la Municipalidad de Miraflores informó a dicho medio que dispone de imágenes captadas por otras cámaras de seguridad cercanas al lugar, las cuales podrían contribuir a determinar su identidad mediante herramientas tecnológicas.