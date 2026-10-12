“Debería ocurrir en Lima, siempre que alguno de los dos no llegue al 30 %”, afirmó Francis Allison, candidato a la Alcaldía de Lima por Avanza País, al plantear que la capital tenga una segunda vuelta electoral cuando ningún postulante alcance ese porcentaje de votos válidos.

En declaraciones a Exitosa, el también alcalde de Magdalena del Mar sostuvo que Lima Metropolitana debería contar con un mecanismo similar al utilizado en las elecciones regionales, debido a su población y a las competencias especiales que ejerce la Municipalidad Metropolitana de Lima.

La propuesta fue presentada este lunes 12 de octubre, en medio de la disputa por los resultados de las elecciones municipales realizadas el pasado 4 de octubre, en las que Allison y Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, figuran entre los principales contendientes por la alcaldía de la capital.

Francis Allison plantea segunda vuelta para elegir alcalde de Lima

El representante de Avanza País consideró que los candidatos a la Alcaldía de Lima deberían someterse a una segunda votación cuando ninguno consiga al menos el 30 % de los votos válidos.

De acuerdo con Allison, este mecanismo permitiría que los dos postulantes con mayor respaldo electoral disputen una elección definitiva, como establece la legislación para los gobiernos regionales.

El candidato argumentó que Lima tiene una condición especial porque concentra la mayor población electoral del país y ejerce competencias de carácter regional.

“Lima tiene las funciones de gobierno regional, tiene evidentemente la población más alta del país”, manifestó durante la entrevista concedida a Exitosa.

Allison cuestiona posibilidad de ganar alcaldía con bajo porcentaje de votos

El candidato también expresó sus reparos frente a la posibilidad de que una autoridad municipal sea elegida con una votación que represente a una minoría del electorado.

En ese contexto, al referirse a un hipotético triunfo de Rafael López Aliaga, sostuvo que dejar la capital en manos de una autoridad que, según su planteamiento, tenga un amplio porcentaje de electores que no votaron por ella no sería favorable para la gobernabilidad.

Allison afirmó que entregar Lima “en manos de un hombre que tiene 75 % en contra”, incluso si gana “así sea por un voto”, no sería “lo más saludable para la ciudad ni para el mismo al que le toque ser alcalde”.

La afirmación corresponde a una valoración política del candidato. El porcentaje de personas que no vota por una candidatura no equivale necesariamente al porcentaje que se opone a ella.

¿Por qué Lima no tiene segunda vuelta municipal?

Actualmente, la Ley de Elecciones Municipales, Ley N.° 26864, establece que el candidato de la lista que obtiene la mayor votación es proclamado alcalde. No exige alcanzar un porcentaje mínimo del 30 % ni contempla una segunda vuelta para elegir autoridades municipales.

En cambio, la Ley de Elecciones Regionales, Ley N.° 27683, dispone que una fórmula de gobernador y vicegobernador regional debe obtener al menos el 30 % de los votos válidos para ganar en primera vuelta.

Cuando ninguna fórmula alcanza ese umbral, se realiza una segunda elección entre las dos candidaturas con mayor votación.

Para el proceso regional de 2026, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) fijó el 6 de diciembre como fecha de la segunda elección en las circunscripciones donde corresponda.

Por lo tanto, la propuesta formulada por Francis Allison implicaría modificar la legislación electoral vigente. Sus declaraciones no significan que se haya aprobado una segunda vuelta para la Alcaldía de Lima ni que pueda aplicarse automáticamente a los comicios del 4 de octubre.

Allison destaca competencias regionales de Municipalidad de Lima

Otro de los argumentos del candidato de Avanza País es la condición especial de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que ejerce funciones municipales y determinadas competencias regionales dentro de su jurisdicción.

Allison consideró que esta particularidad debería reflejarse también en las reglas utilizadas para elegir a su máxima autoridad.

“Lima es la provincia con más ciudadanos del país y con funciones de gobierno regional”, manifestó al defender su planteamiento.

Durante la entrevista, el alcalde de Magdalena del Mar también abordó la necesidad de que las autoridades actúen con firmeza frente a situaciones de presión o amenazas.

“Si eres autoridad y te tiemblan las piernas ante la presión, renuncia”, sostuvo Allison, al señalar que los funcionarios deben aplicar la ley independientemente de las presiones que puedan recibir.

La propuesta de segunda vuelta municipal queda así planteada como una posición del candidato de Avanza País en el contexto de la controversia electoral por la Alcaldía de Lima, sin que exista una modificación aprobada a las reglas de elección de alcaldes.