Un conductor de una combi informal resultó gravemente herido tras ser atacado a balazos por dos desconocidos en el Cercado de Lima. El atentado ocurrió cuando el vehículo se encontraba estacionado para permitir el abordaje de pasajeros. La Policía Nacional del Perú (PNP) investiga si el hecho estaría relacionado con el cobro de cupos a transportistas.

De acuerdo con información difundida por América Noticias, los atacantes dispararon repetidamente contra el chofer, quien recibió un impacto de bala en el cuello. Tras el ataque, el conductor perdió el control de la unidad y chocó contra un automóvil estacionado en la vía pública.

En el asiento del copiloto se encontraba la esposa de la víctima, quien llevaba a su bebé en brazos. La mujer, junto con vecinos de la zona, auxilió al conductor después de la balacera.

Policía encontró nueve casquillos de bala tras el ataque

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes. Durante la inspección de la escena, las autoridades contabilizaron alrededor de nueve casquillos de bala, que forman parte de las evidencias del caso.

Los vecinos del sector registraron con sus teléfonos celulares los momentos posteriores al atentado. Estas grabaciones podrían contribuir a las investigaciones destinadas a identificar a los responsables.

El conductor herido fue trasladado de emergencia al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, donde su estado de salud fue reportado como grave, según la información inicial difundida sobre el ataque.

Investigan presunto cobro de cupos a transportistas informales

Una de las principales hipótesis que manejan las autoridades es que el atentado estaría relacionado con un presunto caso de extorsión contra conductores de transporte informal.

Según información policial recogida por América Noticias, organizaciones criminales estarían exigiendo pagos ilegales a transportistas que cubren la ruta entre Lima y el distrito de San Martín de Porres.

No obstante, el posible vínculo del ataque con el cobro de cupos se mantiene como una hipótesis de investigación. Hasta el momento, la información proporcionada no identifica a una organización criminal responsable del atentado.

Depincri investiga ataque contra conductor de combi

El Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de la jurisdicción asumió las investigaciones para establecer las circunstancias del ataque y determinar la identidad de los dos sujetos que dispararon contra el transportista.

Entre las diligencias se encuentra el análisis de los indicios recogidos en el lugar y de la información que puedan proporcionar testigos y vecinos.

Las autoridades buscan esclarecer el móvil del atentado y ubicar a los responsables, mientras el conductor permanece bajo atención médica debido a la gravedad de sus lesiones.