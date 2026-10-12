Un sismo de magnitud 4.3 se registró la madrugada de este lunes 12 de octubre en la provincia de Cañete, región Lima, según el reporte del Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El movimiento telúrico ocurrió exactamente a las 4:57:21 de la mañana y tuvo su epicentro a 41 kilómetros al suroeste de San Vicente de Cañete, a una profundidad de 42 kilómetros.

De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0732, el evento alcanzó una intensidad de III-IV en la escala de Mercalli Modificada en San Vicente de Cañete.

REPORTE SÍSMICO: IGP/CENSIS/RS 2026-0732 Fecha y Hora Local: 12/10/2026,04:57:21 Magnitud: 4.3 Profundidad: 42 km Latitud: -13.30 Longitud: -76.69 Intensidad: III-IV San Vicente de Cañete Referencia: 41 km al SO de San Vicente de Cañete, Cañete - Lima https://t.co/DGiKDhLBrp — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) October 12, 2026

¿Dónde fue el epicentro del temblor de hoy en Lima?

El IGP precisó que el epicentro del sismo se localizó a 41 kilómetros al suroeste de San Vicente de Cañete, en la provincia de Cañete, departamento de Lima.

Las coordenadas geográficas del movimiento fueron latitud -13.30 y longitud -76.69, con una profundidad de 42 kilómetros.

La intensidad III-IV reportada corresponde a una sacudida perceptible por las personas y que puede provocar vibraciones de objetos, dependiendo de las condiciones de las edificaciones.

¿Qué hacer durante un sismo?

Ante un movimiento telúrico, es importante mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, y ubicarse en una zona segura previamente identificada.

Las autoridades recomiendan contar con un plan familiar de emergencia, reconocer las rutas de evacuación y mantener preparada una mochila de emergencia.

Además, se debe consultar información de fuentes oficiales, como el Instituto Geofísico del Perú y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), y evitar compartir reportes no confirmados.