Un hombre fue asesinado de varios disparos en la cabeza frente a su vivienda, ubicada en la cuadra 5 de la avenida San Lorenzo, en Surquillo. La víctima fue identificada como César Camacho Isa Aguirre.

Según RPP, el ataque ocurrió en plena vía pública mientras la víctima conversaba con su hija de 23 años. El violento hecho generó conmoción y temor entre los vecinos de la zona.

En ese momento, dos sujetos que viajaban en una motocicleta y no llevaban cascos de seguridad llegaron al lugar y perpetraron el ataque.

De acuerdo con la información recogida en el lugar del crimen, uno de los sujetos bajó de la motocicleta y disparó al menos dos veces, mientras su cómplice permanecía al volante, listo para escapar.

Las detonaciones alertaron a los vecinos de la zona, quienes salieron a la calle al escuchar los disparos.

Hasta el lugar llegaron efectivos de la Policía Nacional y agentes del Serenazgo de Surquillo, quienes acordonaron la escena e iniciaron las diligencias para esclarecer el móvil del crimen.

Según señalaron las autoridades locales, los residentes consideran esta zona como un sector tranquilo, donde no se registraban hechos violentos de tal magnitud.