Un niño de un año y medio fue encontrado sin vida la noche del sábado en una vivienda del asentamiento humano Vista Alegre de Villa, en el distrito de Chorrillos. Hasta el lugar acudieron las autoridades para efectuar las diligencias correspondientes y realizar el levantamiento del cuerpo.

Tras el hallazgo, efectivos de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público se desplazaron hasta el inmueble para iniciar las diligencias. En tanto, la madre permanece bajo custodia policial mientras se investigan las circunstancias del fallecimiento.

La fiscal a cargo de las diligencias indicó que el cuerpo del menor presentaba lesiones. Por su parte, la Policía Nacional llegó al inmueble, situado en una esquina de la avenida Francisco Bolognesi, cerca de las 10:00 p.m., luego de recibir una alerta de la central de emergencias.

De acuerdo con el reporte, la vivienda no cuenta con puerta de ingreso, vidrios en las ventanas ni servicio eléctrico. Ante estas condiciones, los efectivos policiales y los representantes del Ministerio Público realizaron las diligencias en el lugar utilizando la luz de sus teléfonos celulares para alumbrarse.

“Lo que se puede decir que es una muerte violenta y los hechos están siendo investigados. Eso es lo que les puedo decir y es un hecho muy lamentable. El Ministerio Público está disponiendo a las diligencias urgentes y necesarias para el establecimiento de los hechos y es lo que por el momento les puedo informar”, sostuvo una funcionaria para Panamericana TV.

Durante la intervención en la vivienda alquilada por la familia, los agentes también encontraron a otros dos menores. Ante las condiciones de vulnerabilidad observadas, las unidades de rescate de la Policía Nacional coordinaron su traslado inmediato para garantizar su protección en Lima.

“Todos los días había llantos. Solo veíamos un ratito a unos niños en la puerta de su casa y después seguían llorando”, señaló una vecina que vive cerca de dicho domicilio.

Según información preliminar de las autoridades, los dos menores rescatados presentaban señales de agresión física. Ambos quedaron bajo protección del Estado para que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables active los protocolos correspondientes y determine las medidas de cuidado temporal.