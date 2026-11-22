La región Piura registra un total de 205 muertes y 8,490 casos de neumonía en lo que va del año 2026, de acuerdo con el último reporte epidemiológico del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud.

El desglose por grupos etarios evidencia que los adultos mayores constituyen el sector más golpeado por la enfermedad, concentrando 3,288 casos y 157 decesos. Le siguen los ciudadanos de 20 a 59 años con 1,831 contagios y 33 fallecimientos.

Los menores de 5 años con 1,829 casos y 11 muertes, el grupo de 10 a 19 años con 664 casos y 4 decesos, y los niños de 5 a 9 años, quienes suman 878 casos.

Ante la alarmante cifras de muertes y episodios, las autoridades pertinentes exhortan a los ciudadanos acercarse a los centros de salud de presentar algunos síntomas de la enfermedad a fin de evitar complicaciones.

Además, las cifras podrían incrementarse con la presencia del Fenómeno El Niño costero en la región.