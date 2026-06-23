La región Piura registra un total de 39.105 episodios de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) en lo que va del 2026, de acuerdo con el último reporte de la plataforma de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud (Minsa).

Las cifras oficiales muestran que estas infecciones continúan representando un problema de salud pública en la región, especialmente debido a las condiciones climáticas que favorecen la proliferación de bacterias y parásitos.

Hospitalizaciones aumentaron en comparación con 2025

Según el reporte del Minsa, las hospitalizaciones acumuladas por enfermedades diarreicas agudas alcanzaron los 330 casos, lo que representa un incremento del 3 % respecto a los 319 registros contabilizados durante el mismo periodo del año pasado.

Asimismo, las autoridades sanitarias informaron que en lo que va del 2026 se ha reportado una defunción asociada a estas infecciones gastrointestinales, cifra que iguala la letalidad registrada durante todo el 2025.

Recomiendan reforzar las medidas de prevención

Frente a este escenario, el personal médico de Piura exhortó a la población a fortalecer las medidas de higiene para reducir el riesgo de contagio.

Entre las principales recomendaciones figuran el lavado frecuente de manos, el consumo de agua hervida o clorada y la adecuada limpieza y desinfección de los alimentos.

Especialistas señalaron que estas acciones son fundamentales para evitar la propagación de bacterias y parásitos, cuya presencia suele incrementarse debido a las variaciones climáticas características de la costa norte del país.