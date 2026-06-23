Agentes de la comisaría de Las Lomas lograron capturar a dos presuntos integrantes de una banda criminal dedicada al robo de prendas de vestir en el distrito de Las Lomas.

El operativo se inició tras la denuncia de la comerciante F. C. G. (27), quien informó que un grupo de delincuentes hizo un forado en la parte posterior de su puesto de ropa, ubicado en el jirón Piura. Los malhechores lograron sustraer diversas prendas de vestir valorizadas en aproximadamente S/ 6,000.

Según las investigaciones, el atraco ocurrió alrededor de las 3:30 a. m. del pasado sábado. Al tomar conocimiento del caso, los efectivos policiales analizaron minuciosamente las imágenes de las cámaras de videovigilancia de la zona, logrando identificar los rasgos físicos de uno de los sospechosos.

Con estos datos, la policía logró intervenir a P. R. H. P. (50). Según la policía, al ser interrogado, el sujeto habría confesado su participación en el robo y delató a su cómplice, C. F. T. V. (34).

Asimismo, reveló que la mercadería escondida había sido trasladada al distrito de Tambogrande para su comercialización.