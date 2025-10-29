El segundo despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Sechura, a cargo de la fiscal provincial Pamela Córdova, obtuvo se condene a Luis Tacure (35), como autor del delito de hurto agravado en grado de tentativa, a 04 años 02 meses 20 días de pena privativa de la libertad.

Ante las pruebas contundentes presentadas por el fiscal adjunto provincial Juan Carlos Jara Luna, el investigado admitió haber manipulado las puertas de 02 vehículos, estacionados a inmediaciones de la Mz. H del A.H Micaela Bastidas de Sechura, revisando el interior de ambos; siendo encontrado dentro de uno de ellos por el propietario.

Con la detención en flagrancia, la visualización de los videos de cámara de seguridad donde se le ve cometiendo el delito en uno y otro vehículo, Luis Tacure se acogió a la figura legal de Terminación Anticipada, por el que deberá también cancelar a los propietarios de los vehículos 400 y 600 soles por concepto de reparación civil.

Además, deberá cumplir con reglas de conducta como comparecer mensualmente al juzgado, personal y obligatoriamente, para informar y justificar sus actividades, someterse a un tratamiento de desintoxicación de drogas o alcohol, someterse a un tratamiento psicológico; entre otros. De incumplirlas sería ingresado al penal de Piura.