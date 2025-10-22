Tres exfuncionarios de la Dirección Regional de Salud de Piura, de la exgestión del gobernador regional Javier Atkins Lerggios, fueron condenados a tres años de pena privativa de la libertad por el delito de malversación de fondos, en agravio del Estado. Ellos gastaron los recursos destinados a combatir la desnutrición crónica en niños menores de cinco años, para pagar planillas de movilidad.

El Tercer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura, a cargo de la fiscal provincial Fyorella Montero, obtuvo que se imponga una condena de tres años de pena privativa de la libertad contra los exfuncionarios de la Dirección Regional de Salud, Wilder Yopla, Carlos Escalante y Elver Benites, por el delito de malversación de fondos en agravio del Estado.

Durante el juicio oral, el fiscal adjunto provincial José Aurelio Jiménez Moscol demostró que los sentenciados, en su calidad de director de la Dirección Ejecutiva de Promoción de la Salud, director de la Oficina Ejecutiva de Administración y director de la Oficina de Logística, respectivamente, en el año 2014, durante la gestión del exgobernador regional Javier Atkins Lerggios, desviaron recursos del Programa Presupuestal de Artículo Nutricional.

Según la investigación fiscal, los fondos del mencionado programa –por un monto de 40,970 soles– estaban destinados a combatir la desnutrición crónica en niños menores de cinco años, pero fueron utilizados indebidamente por los mencionados exfuncionarios de la Dirección Regional de Salud para el pago de planillas de movilidad por conceptos de monitoreo y supervisión.

Durante la audiencia de adelanto de fallo, en la que participaron las partes procesales de manera virtual, el juez del Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura, Rafael Martínez Vargas, también ordenó que los condenados paguen de forma solidaria una reparación civil de 55,970 soles, y cumplan diversas reglas de conducta, como: no ausentarse del lugar de residencia sin autorización judicial y presentarse mensualmente ante el juzgado para informar y justificar sus actividades, entre otras.

Adicionalmente, se impuso a cada sentenciado el pago de 365 días-multa, equivalentes a los siguientes montos: Wilder Yopla: 24,533 soles, Carlos Escalante: 15,208 y Elver Benites: 16,729.