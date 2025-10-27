La Policía intervino a cinco hombres, sindicados como presuntos integrantes de la banda delincuencial “Los Sanguinarios del Norte”, entre los que figura el exfiscal Anticorrupción José Hernández Martínez y un sujeto conocido como “Julito”, que es investigado por el crimen de un suboficial de la PNP y un joven en la provincia de Sullana.

Fueron efectivos policiales de la División Regional de Inteligencia de Piura y del área de Ciberdelincuencia de la Divincri de Piura que, cerca de las 9:50 de la noche del sábado 25 de octubre, intervinieron el automóvil de placa T3-J013, cuando se trasladan por la avenida Champagnat, a pocos metros de la intersección con transversal San Miguel y cerca de la discoteca Kaskadas.

Ahí detuvieron al abogado José Hernández Martínez, de 55 años, que laboró en la Fiscalía Anticorrupción de Sullana. También intervinieron a Julio Alberto Carrasco Castillo, de 24 años, alias “Julito” que, según medios policiales, registra referencias por el hecho criminal con subsecuente muerte por arma de fuego contra el suboficial de segunda Luis Seminario López, ocurrido cuando cenaba en una restaurante en la carretera Sullana-Puente Internacional de La Tina, en el distrito de Suyo, en la provincia de Ayabaca.

Asimismo, por acciones de inteligencia de la Policía, se conoció que “Julito” sería el brazo derecho del sujeto conocido como “Augusto”, presunto cabecilla de una banda criminal y que está prófugo.

A la vez se supo que, es investigado porque estaría relacionado al homicidio de Henry Aldair Gonzales Luzuriaga que fue cometido el 23 de junio del 2024 en la calle Uno del barrio Buenos Aires, en la localidad de Sullana. Asimismo, fueron capturados Carlos Junior Ortíz Ato (32), Kenerth Anderson de la Cruz Salés (24) y Julio Rafael Infante Zapata (27).

Todos ellos, fueron puestos a disposición de la Divincri de la ciudad de Piura, quienes, en coordinación con el representante del Ministerio Público, están a cargo de las investigaciones.

Les encontraron una granada de guerra tipo piña, 17 municiones de diversos calibres y 8 celulares. Asimismo explosivos como, tres barras forradasde material de plástico de casi 10 centímetros, compatibles con cartucho de dinamita y que se encontraba incrustrada con cables.

En tanto, la mañana del domingo 26 de octubre, un fiscal penal, junto a la Policía y abogados de los intervenidos, participaron de las diligencias realizadas en la avenida Champagnat, cerca de la transversal San Miguel en Sullana, donde sucedió la intervención de todos ellos.