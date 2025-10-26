Un anciano murió asfixiado al quedar atrapado en un incendio ocurrido dentro de su vivienda en el distrito Veintiséis de Octubre, en la localidad de Piura.

El trágico hecho ocurrió el sábado 25 de octubre, en el sector 5 del asentamiento Nueva Esperanza, a la altura de la parte posterior del colegio José Olaya, donde falleció Manuel Urdiales Durand, de 80 años.

Según las indagaciones de las autoridades, la víctima habría estado quemando basura en el interior del inmueble y, al parecer, el fuego se descontroló y el humo abarcó toda la vivienda, no logrando salir y muriendo asfixiado en el interior del predio.

A pesar de los esfuerzos, los vecinos, junto al personal de Serenazgo, ingresaron a la casa para tratar de auxiliarlo, pero no pudieron hacer nada ante lo ocurrido.

Asimismo, los bomberos de Piura pudieron sofocar totalmente el fuego que se venía propagando por todo el interior de dicho inmueble. A la vez, diversos enseres terminaron inservibles.

Efectivos de la Policía y el representante del Ministerio Público llegaron al lugar para realizar las diligencias y el levantamiento del cadáver que fue internado en la morgue.