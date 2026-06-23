La Defensoría del Pueblo, en Piura, expresó su preocupación ante el riesgo de un nuevo Fenómeno El Niño Costero y exigió al Gobierno Regional y a los alcaldes adoptar acciones preventivas inmediatas, actualizar mapas de peligro y activar alertas tempranas.

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La advertencia fue planteada en un documento dirigido al Gobierno Regional de Piura y a los gobiernos locales de la región, a los que se requirió también la elaboración de mapas de peligro que permitan identificar a los sectores más propensos a lluvias e inundaciones.

La entidad recordó el devastador impacto de las lluvias intensas de 2023 y el ciclón Yaku, que dejaron cerca de 400,000 damnificados y miles de viviendas destruidas en la región, para advertir que un nuevo periodo de precipitaciones extremas vulneraría derechos fundamentales como la vida, la salud y el acceso al agua.

Por otro lado, de acuerdo con los últimos reportes oficiales del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) y de la Organización Meteorológica Mundial emitidos en junio de 2026, el estado de “Alerta de El Niño Costero” se mantiene vigente con una magnitud moderada, que se extenderá al menos hasta febrero de 2027, existiendo además una alta probabilidad de que evolucione hacia un evento de alcance global durante el segundo semestre de este año.

Ante este escenario, la institución advirtió que los impactos en las provincias piuranas pueden ser de gran magnitud, afectando directamente derechos fundamentales como la vida, la salud y el acceso al agua. Por su parte, el calentamiento anómalo del mar y las precipitaciones extremas sobre el territorio costero elevan de forma alarmante el peligro de inundaciones, desbordes de ríos, huaicos y deslizamientos, una situación que golpeará con particular fuerza a la costa norte del país.

Además, estas condiciones climáticas podrían propiciar la proliferación de vectores y el aumento drástico de enfermedades como el dengue, la leptospirosis e infecciones diarreicas agudas.