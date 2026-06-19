Piura se perfila como una de las regiones más afectadas por el impacto del Fenómeno de El Niño Costero y soportaría fuertes lluvias, inundaciones y la activación de diversas quebradas, según advirtió José Luis Epiquién Rivera, vocero del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred). El especialista señaló que también se verán afectadas las infraestructuras de los colegios y centros de salud; además, las áreas agrícolas figuran entre los sectores que registrarían daños severos.

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Epiquién indicó que esta zona norte presentaría el nivel más alto de este evento climático que se prolongaría hasta el próximo año y que pondría en riesgo la seguridad de miles de habitantes.

“Piura sería el departamento que también estaría más golpeado. Nos da también una cantidad de 24 distritos en total que podrían haberse afectados en un riesgo muy alto. De igual forma estos peligros, específicamente en movimientos en masa, se desencadenan en las partes altas de la zona andina”, dijo José Epiquién.

Explicó que este fenómeno traería consigo varios peligros. “Recordemos que estas lluvias intensas, traen también peligros que son lo que denominamos momentos en masa, donde están incluidos lo que son activaciones de quebradas, flujos, huaicos, caídas de rocas y deslizamientos. Y en ese caso también Piura sería el departamento que también estaría más golpeado”, añadió.

Las precipitaciones también afectarían diversas infraestucturas. “En lo que son infraestructuras de centros de salud, instituciones educativas y áreas agrícolas, podrían también verse afectados, ante la alta probabilidad de que sea un (fenómeno) de El Niño fuerte”, indicó.

Epiquién detalló que la costa norte y centro concentran las poblaciones más vulnerables con énfasis en Piura, Lambayeque y La Libertad.

ALa Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” (Enfen) informó que El Niño Costero mantendrá una magnitud mayormente fuerte hasta el verano de 2027. Ante este panorama, se ha elevado el nivel de alerta debido a los posibles impactos en diversas regiones del país.

Según la comisión, es muy probable que el fenómeno mantenga una magnitud fuerte entre junio y septiembre, para luego disminuir a moderada hacia diciembre. Sin embargo, para el verano 2026-2027, los pronósticos estiman que el evento podría repuntar, con un 48 % de probabilidad de ser fuerte y un 46 % de ser moderado.

Frente a esta situación, la comisión subraya la necesidad de implementar acciones preventivas de gestión del riesgo de desastres. Asimismo, insta a la población y a las autoridades a prepararse ante emergencias del Fenómeno de El Niño Costero.