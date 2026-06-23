Siete personas resultaron gravemente heridas tras registrarse dos violentos accidentes de tránsito en diferentes puntos de la ciudad de Piura. La Policía Nacional ya ha iniciado las investigaciones correspondientes para determinar las causas de ambos siniestros y establecer las responsabilidades legales de los conductores involucrados.

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El primer accidente ocurrió la madrugada de ayer lunes a la altura del kilómetro 984+200 de la carretera Panamericana Norte, en la vía que une Piura con Chiclayo. Se trató de un choque por alcance entre un ómnibus de placa T8X-952, conducido por Elvis Javier López Reyes (37 años), y un camión de placa M1T-853, manejado por Jhon Estalin Medina Delgado (20 años).

A consecuencia del fuerte impacto, los pasajeros Luis Alan Villar Mogollón (43 años) y Evelyn Nicolle Gutiérrez Villar (27 años) resultaron con heridas graves, por lo que fueron trasladados de emergencia a una clínica local, donde quedaron internados por las lesiones fuertes en el cuerpo y cabeza.

La policía de la Unidad de Carreteras de Piura logró intervenir en el siniestro, dando aviso al personal de la comisaría de Catacaos, quienes iniciaron las investigaciones. Los dos vehículos presentaron serios daños materiales producto del fuerte impacto, siendo trasladados a la dependencia policial para las diligencias de rigor.

Por otro lado, un triple choque ocurrido en la avenida Grau, a la altura de Enace, en el distrito de Veintiséis de Octubre, dejó como saldo a cinco personas heridas. Según el personal de Serenazgo, el hecho se produjo cuando dos trimóviles que esperaban en el carril para cruzar hacia la izquierda, fueron impactados intempestivamente por un automóvil, provocando el fuerte choque.

Entre las víctimas de este segundo siniestro se encuentran tres menores de edad, de 4, 5 y 13 años, además de los dos conductores de las mototaxis, quienes terminaron con lesiones graves.

Según el personal de Serenazgo, todos los afectados fueron auxiliados rápidamente, siendo trasladados de urgencia al hospital Santa Rosa para recibir atención médica inmediata.

Mientras tanto, los vehículos fueron trasladados hasta la dependencia policial para iniciar con las investigaciones correspondientes. El conductor del vehículo mayor quedó detenido para las investigaciones y determinar las responsabilidades que casi le cuesta la vida a estas cinco personas.

Cabe señalar que la cifra de heridos en Piura ya supera los 800, lo que sitúa a la región entre las zonas con mayor índice de lesionados del país, según el Ministerio de Salud. Las autoridades indicaron que el exceso de velocidad y la imprudencia de los conductores se mantienen como las principales causas de estos accidentes viales.