Un accidente doméstico registrado en el asentamiento humano Los Portales, en la provincia de Sechura, región Piura, dejó a dos menores con quemaduras de consideración. La más afectada es una niña de apenas dos años, cuyo estado es de pronóstico reservado.

El hecho ocurrió la noche del último sábado. Según relataron sus familiares, la madre de los menores se encontraba lavando los utensilios del hogar cuando el hijo mayor, de 10 años, intentó prepararse una taza de té.

Agua hirviendo cayó sobre ambos menores

En esas circunstancias, la pequeña de dos años pasó corriendo por el lugar, provocando que el recipiente con agua hirviendo se derramara sobre ambos hermanos.

La menor recibió el impacto directo en la parte superior del cuerpo, mientras que su hermano también resultó afectado.

Los familiares trasladaron de inmediato a los menores al Centro de Salud de Sechura para recibir atención médica.

Niña presenta quemaduras de segundo grado

Los médicos diagnosticaron que la menor sufrió quemaduras de segundo grado en el rostro, el pecho y el abdomen, por lo que permanece bajo observación y con pronóstico reservado.

El niño de 10 años también recibió atención médica debido a las lesiones ocasionadas por el accidente.

Familia solicita ayuda para cubrir tratamiento

Los parientes de los menores señalaron que no cuentan con recursos económicos suficientes para adquirir los medicamentos y cubrir los gastos derivados de la atención médica.

Ante esta situación, hicieron un llamado a las autoridades, empresas privadas y a la ciudadanía para recibir apoyo solidario que permita garantizar la recuperación de los menores.