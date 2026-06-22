Los familiares, amigos, colegas y allegados del médico William Seminario Girón se concentraron en los exteriores de la iglesia La Inmaculada, en la provincia de Talara, para realizar una vigilia en señal de solidaridad y para expresar su profundo rechazo al pedido de nueve meses de prisión preventiva dictada en su contra. La audiencia de apelación se desarrollará este martes 23 de junio, a cargo de la Primera Sala Penal de Apelaciones de Piura.

TAMBIÉN PUEDE LEER: El viudo de la pediatra asesinada ya está en el penal de Piura

El galeno viene siendo investigado por el Ministerio Público como presunto autor intelectual del asesinato de su esposa, la conocida pediatra Minosska Pinto Lazo, un crimen ocurrido el pasado 10 de abril en la ciudad de Piura, que ha conmocionado a todos.

Durante la vigilia, los asistentes portaron velas encendidas, globos blancos y pancartas con mensajes que exigían el respeto al debido proceso y una investigación transparente por parte de las autoridades competentes. Entre rezos y cánticos, el pedido unánime de los presentes fue que el caso se esclarezca de manera objetiva, sin presiones mediáticas.

Los padres de William Seminario, visiblemente conmovidos por la situación legal de su hijo, alzaron su voz para defender su inocencia. Según manifestaron, el médico ha negado de forma categórica y en todo momento haber tenido cualquier tipo de participación o vinculación con el trágico final de quien fuera su compañera de vida.

Como se recuerda, el Poder Judicial declaró fundado el requerimiento de la Fiscalía, ordenando el internamiento preventivo de Seminario Girón mientras continúan las indagaciones. Sin embargo, esta medida ha sido apelada por su defensa técnica, argumentando la falta de pruebas contundentes que lo vinculen de manera directa con el delito de homicidio.

Cabe señalar que, la Primera Sala Penal de Apelaciones de Piura ha programado la audiencia de apelación para este martes 23 de junio a las 9:00 a.m. En esta sesión virtual, el tribunal evaluará los argumentos de la defensa que busca revocar la prisión preventiva para que el procesado pueda afrontar las investigaciones en libertad.

Serán los magistrados de la sala penal quienes determinen en los próximos días si confirman la drástica medida o si dictan el mandato de comparecencia, conforme avanza el proceso judicial que busca esclarecer la verdad detrás del asesinato de la pediatra Minosska Pinto.