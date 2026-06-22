Una joven de 20 años resultó con heridas de gravedad tras el violento choque entre la mototaxi en la que se desplazaba y una camioneta. Debido al fuerte impacto, la víctima tuvo que ser evacuada de emergencia hacia el hospital Santa Rosa, donde el médico de turno informó que su pronóstico de salud es reservado.

El lamentable accidente de tránsito se registró cerca de las 6:00 a. m. de ayer domingo en la intersección de las avenidas Ramón Castilla y Grau, en Castilla. La joven herida fue identificada como Frefelinda G. Ch.

Además, tras el fuerte impacto, la mototaxi quedó destrozada en medio de la vía pública. Agentes de la Policía llegaron al lugar del siniestro.

Los conductores involucrados en el accidente, así como las unidades fueron trasladados hasta la comisaría de Castilla para iniciar las diligencias correspondientes. La joven permanecía internada en el hospital.