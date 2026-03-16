Un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 1103 de la carretera Sullana con Puente Internacional, dejó una persona herida que fue trasladada de inmediato al centro de salud de Las Lomas. El otro conductor quedó detenido. El hecho ocurrido la noche del último sábado.

El choque fue entre dos motocicletas, una de placa MC-9613 y el otro 5818-NP, donde Modesto Flores Jiménez (50 años), conductor de la primera motocicleta resultó con graves heridas, siendo evacuado de emergencia al centro de salud de Las Lomas.

Mientras tanto, el piloto de la otra unidad menor, Gilmer Juárez Aguilar (25 años), fue detenido por personal de carreteras de Las Lomas siendo trasladado a la dependencia policial para las investigaciones correspondientes.

Según los agentes policiales, el accidente de tránsito habría sido por choque por alcance por lo que investigan si Gilmer Juárez manejaba en presunto estado de ebriedad.