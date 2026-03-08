El despiste de un camión de placa de rodaje B1H-843 cargado de jabas de pescado en la carretera Piura-Chiclayo dejó una persona herida. La policía investiga las causas que provocó el accidente de tránsito.

El hecho ocurrió en horas de la tarde de ayer sábado a la altura del kilómetro 942 de dicha carretera donde el conductor del vehículo Vicente Q.C (63 años) se despistó y terminó volteado a un lado de la vía.

La víctima fue auxiliada rápidamente por personal de carreteras quienes lo trasladaron de inmediato a una clínica en Piura, debido a las heridas en su cuerpo, quedó en observación.

Mientras tanto, los compañeros del herido y la policía ayudaron a levantar las jabas y posteriormente el vehículo fue trasladado a la comisaría de Bernal para las diligencias de correspondiente. El chofer también deberá declarar.