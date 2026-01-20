Siete heridos, dos de ellos de gravedad, fue el resultado de dos accidentes de tránsito registrados en el distrito de La Unión y en la carretera Panamericana Norte, en la vía Piura–Chiclayo.

El primer accidente de tránsito se registró la noche del último domingo al ingreso de Tablazo Sur en el distrito de La Unión, en circunstancias en que dos jóvenes a bordo de una motocicleta se despistaron, salieron despedidos por los aires y cayeron al filo de la vereda.

Los pobladores de la zona los auxiliaron y con apoyo del personal de serenazgo los trasladaron de emergencia al centro de salud de La Unión.

Los jóvenes fueron identificados como Aldair Javier Saba Zapata, de 23 años, y José Ricardo Yamunaqué Juárez, ambos de Dos Altos del Norte.

El médico diagnosticó para José Yamunaque “insuficiencia respiratoria aguda, traumatismo encéfalo craneano moderado a severo” y para Aldair Saba “traumatismo moderado severo, herida en cabeza y policontuso por accidente de tránsito”.

Debido al delicado estado de su salud, fueron evacuados al hospital Santa Rosa y posteriormente a una clínica en Piura. La Policía inició las indagaciones del caso para determinar las causas del accidente de tránsito y, además, se ordenó que se le realice el dosaje etílico al conductor del vehículo para determinar si conducía o no en estado de ebriedad.

El segundo accidente ocurrió en horas de la mañana en el kilómetro 978 de la carretera Panamericana Norte, en la vía Piura–Chiclayo, entre el auto de placa T4I–171 conducido por Anderson Izquierdo Pérez y el auto de la empresa de transporte público Los Tallanes, que cubre la ruta Piura–Tabanco, de matrícula D1Z–594, manejado por Guido Ipanaqué Cielo.

Según las primeras indagaciones, uno de los vehículo habría intentado adelantar un auto invadiendo el carril contrario y chocando frontalmente.

A consecuencia del choque, uno de los vehículos dio varias vueltas de campana y el otro terminó con la parte delantera completamente destrozada.

Entre los heridos se encuentran Elvis Morales Acosta, Helen Morales Acosta, Junior Villegas Paico, entre otros, siendo trasladados a una clínica local.

Los vehículos fueron remolcados hasta la comisaría de Cura Mori para el inicio de las indagaciones correspondientes y determinar las causas y responsabilidad de ambos conductores.