Personal de Serenazgo de la Municipalidad Distrital de Catacaos brindó asistencia a un joven motociclista que resultó con serias heridas tras protagonizar un accidente de tránsito frente al módulo de justicia, en la carretera Piura-Catacaos.

El afectado fue identificado como Ismael Chero Elías, quien según declaró se desplazaba en una motocicleta con placa de rodaje 8401OP al momento de colisionar contra una mototaxi, cerca de las 10:00 de la noche.

Ante la gravedad de los golpes sufridos tras el fuerte impacto, los miembros del orden procedieron a estabilizarlo y lo evacuaron de emergencia hacia una clínica local en Piura para que reciba la atención médica especializada.

En tanto, los vehículos implicados en el accidente, así como el conductor de la mototaxi fueron trasladados hasta la dependencia policial para las investigaciones correspondientes y ayuden a determinar a la persona que ocasionó el accidente de tránsito.