Personal de la Policía de Carreteras de Piura rescató y auxilió a un joven motociclista que sufrió un grave accidente de tránsito. Los hechos se registraron cerca de las 05:00 de la madrugada en el kilómetro 1+100 de la carretera Interoceánica Norte, que conecta Piura con Paita.

En el lugar, los agentes hallaron la motocicleta de placa 3675-IP y a su conductor Alex Iván Huamán Silupú, quien presentaba lesiones de consideración tras haber perdido el control de su vehículo.

La víctima fue trasladada de emergencia al hospital Santa Rosa, donde el médico de turno Dr. Ibrahin Espinoza diagnosticó traumatismo policontuso y posible fractura craneal.

Mientras que los agentes remolcaron el vehículo siendo trasladado a la dependencia policial para las investigaciones correspondientes.