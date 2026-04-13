La región Piura registra 62 fallecidos y 617 heridos por accidentes de tránsito, según el reporte más reciente del Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef). Estas cifras reflejan el impacto crítico de la inseguridad vial en la zona.

La estadística de mortalidad en lo que va del año muestra un pico preocupante durante el segundo mes. Tras cerrar enero con 14 víctimas, la cifra se disparó a 26 durante febrero, representando el punto más alto del periodo. En marzo, el número de fallecidos descendió a 17 y, en los primeros días de abril, la cifra se sitúa en 5.

Al respecto, las autoridades señalaron el exceso de velocidad como una de las principales causas de estos fatales accidentes. Además, de la imprudencia del conductor, el consumo de bebidas alcohólicas y en un menor grado de responsabilidad por imprudencia de los peatones.

Mientras tanto, la cifra de personas heridas llegan a 617 en esta región, en los primeros cuatro meses del año.