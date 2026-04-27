Tres personas resultaron con heridas graves tras el despiste de un vehículo cuando se dirigía por carretera Paita-Sullana, a la altura del distrito de La Huaca.

Los heridos fueron identificados como Javier L.L, de 67 años y conductor del vehículo; así como las personas que iban como pasajeros Leidi D.A.C (36 años) y Yober A.W.C (46 años).

Según información policial, el conductor del auto de placa de rodaje B2V-012 perdió el control de manera intempestiva provocando que este se despiste y pase por una cuneta y termine impactando contra el cerro, dejando a los pasajeros con heridas de consideración.

Hasta el lugar llegaron los efectivos de la unidad de Carreteras quienes auxiliaron a las víctimas siendo trasladados al hospital Nuestra Señora de las Mercedes en Paita. El vehículo fue remolcado a la dependencia policial para las investigaciones correspondientes.