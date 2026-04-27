Un accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de ayer dejó a cuatro personas heridas en la carretera Piura-Chiclayo, a la altura del kilómetro 988 de la Panamericana Norte.

El siniestro involucró a un automóvil de placa PH3-399, conducido por Luis Alberto F.V. (31), quien viajaba acompañado por Lizet C. N. (25) y Rosa T. R. (43). Como consecuencia del impacto, el conductor sufrió policontusiones en el abdomen, Lizet presentó heridas en una pierna y Rosa resultó con lesiones aún por determinar.

Asimismo, el conductor de la motofurgón de placa 1513-1P, identificado como Simón A.S.M. (67 años), también resultó con serias heridas.

Todos los afectados fueron auxiliados por personal de la Unidad de Carreteras de la Policía Nacional y trasladados a un centro de salud cercano para recibir atención médica.

Las unidades fueron puestas a disposiciones de la policía para las investigaciones correspondientes.