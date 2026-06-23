La Municipalidad Distrital Veintiséis de Octubre, mediante la Subgerencia de Control Municipal, ejecutó un operativo de fiscalización que culminó con la clausura de dos eventos bailables que pretendían realizarse en el distrito sin contar con la autorización y calificación correspondiente emitida por la comuna octubrina.

Durante las acciones de control, se constató que ambos espectáculos públicos no culturales ni deportivos venían siendo promocionados y voceados entre la población, pese a no cumplir con los requisitos establecidos por la normativa municipal vigente.

Por ello, personal de fiscalización procedió a la aplicación de las medidas correctivas correspondientes, en cumplimiento de la Ordenanza Municipal N.° 020-2024-MDVO. Según la comuna, las multas aplicadas a cada local son del 30% de una UIT, equivalente a S/ 1,650.

Asimismo, indicaron que los operativos continuarán en diferentes zonas a fin de hacer respetar las normas municipales.