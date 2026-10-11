Un conjunto de 42 huesos y piezas dentales de animales recuperados en el Centro Histórico de Lima forma parte de una investigación internacional que busca conocer cómo la introducción de especies europeas influyó en las costumbres alimentarias y las prácticas de crianza durante el Virreinato del Perú.

Los restos son estudiados en el Museo Nacional de Historia Natural de Francia y en la Universidad de París Nanterre, como parte del proyecto franco-peruano AnimAndes: introducción, recepción e impacto de los animales europeos en los Andes (siglos XVI-XIX).

La investigación reúne a especialistas en historia y arqueología de Perú y Francia, quienes buscan comprender cómo ingresaron estas especies, de qué manera se relacionaron con los animales locales y qué transformaciones produjeron en los sistemas de alimentación y abastecimiento de la población.

¿Dónde fueron encontrados los 42 huesos y dientes?

Las muestras fueron recuperadas por arqueólogos de la Gerencia de Prolima, de la Municipalidad Metropolitana de Lima, durante trabajos de investigación en dos inmuebles del Centro Histórico de la capital.

Uno de los espacios intervenidos fue el antiguo Hospital Real de San Andrés, ubicado en el jirón Huallaga 846. El segundo corresponde a la Casa de las Concepcionistas, situada en el jirón Callao 326.

En ambos inmuebles, las investigaciones arqueológicas se enfocaron en identificar las distintas etapas de ocupación y los usos que tuvieron estos espacios durante los periodos virreinal y republicano.

Entre los materiales seleccionados para su estudio figuran fémures, falanges, escápulas, costillas y piezas dentales, como molares e incisivos, que podrían aportar información sobre el aprovechamiento de los animales en la vida cotidiana de aquella época.

Hallan huesos de terneros y gallinas con posibles señales de consumo

El arqueólogo Ernesto Olazo, coordinador del Equipo de Arqueología de Lima de Prolima, precisó que los restos enviados a Francia corresponden a bóvidos y aves domésticas, entre ellos terneros y gallinas.

El especialista explicó que algunas piezas presentan fracturas intencionales y marcas de corte, características que podrían estar relacionadas con prácticas de consumo animal.

Estas evidencias serán importantes para investigar cómo se aprovecharon los animales durante el periodo colonial y qué papel tuvieron las especies introducidas desde Europa en la alimentación de la población.

Sin embargo, las marcas identificadas todavía requieren análisis especializados para establecer con mayor precisión su origen y significado dentro de los contextos arqueológicos estudiados.

Proyecto AnimAndes investiga el impacto de los animales europeos en los Andes

El proyecto AnimAndes estudia la introducción y recepción de animales europeos en las sociedades andinas desde la conquista española del siglo XVI y los cambios registrados durante los siglos posteriores.

Según el Observatorio de ProCiencia, la investigación busca comprender tanto las estrategias empleadas por los españoles para introducir determinadas prácticas de crianza como las respuestas de las poblaciones andinas frente a estos cambios.

La iniciativa tiene como responsable técnica a Marina Zuloaga Rada y contempla la colaboración académica entre la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, y la Universidad de París Nanterre, en Francia. El proyecto figura como iniciado el 28 de marzo de 2024 y permanece en ejecución.

Observatorio Prociencia

Además de Prolima, participan instituciones peruanas como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Nacional Federico Villarreal.

AnimAndes también forma parte de Americanimal, una red interdisciplinaria que desarrolla investigaciones sobre las relaciones entre seres humanos y animales en distintas regiones de América, incluidas el Caribe y la Patagonia.

El análisis de los restos encontrados en Lima busca aportar nuevas evidencias sobre la vida cotidiana durante el Virreinato del Perú. Por ahora, el trabajo está orientado a reconstruir los cambios históricos asociados a las especies introducidas y no constituye todavía una conclusión definitiva sobre las costumbres alimentarias de la población colonial.