El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, anunció que recibirá al cantante británico Robbie Williams en la sede de la Municipalidad Metropolitana de Lima, tras la cancelación de una de las fechas de su espectáculo en la capital. El artista volverá a presentarse el 12 de diciembre en el estadio de San Marcos.

En entrevista con RPP, Reggiardo señaló que su gestión ya tomó contacto con el entorno del músico y busca replicar la organización de los conciertos de BTS para su próxima presentación. Además, espera que el cantante pueda compartir momentos con sus seguidores durante su visita.

“Yo aprovecho para decir que lo que sucedió en San Miguel fue un episodio negativo que estamos tratando de revertir. Hemos tomado contacto con el entorno del cantante Robbie Williams. Lo vamos a tener el día 12 de diciembre, que ya él lo anunció, en el propio estadio de San Marcos, que es donde está ahora el grupo BTS. Yo lo voy a recibir en la Municipalidad Metropolitana de Lima también para que pueda compartir con sus seguidores momentos, digamos, de relajo, de pronto en nuestra ciudad capital, y sin duda darle la garantía a este cantante de talla internacional de que acá hacemos las cosas bien”, aseguró.

La segunda fecha del concierto estaba prevista para el 24 de septiembre en Arena 1 Park, en San Miguel, pero fue cancelada por incumplimientos en los protocolos de evacuación, lo que provocó el cierre temporal del recinto.

El alcalde también anunció que viajará a Madrid para participar en una cumbre con cerca de 28 alcaldes de capitales del mundo, donde presentará la Marca Lima, iniciativa destinada a promover la identidad de la ciudad.

“Es una marca que hemos lanzado recientemente y que queremos llevar a lo más alto en esta cumbre que vamos a tener en los próximos días”, concluyó.