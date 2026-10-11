Un presunto delincuente murió y otros dos resultaron heridos durante un enfrentamiento a balazos con agentes de la Policía Nacional, ocurrido la madrugada de ayer.

El deceso se produjo tras una persecución registrada en la Panamericana Sur, en San Juan de Miraflores.

De acuerdo con información policial, los hechos comenzaron a la altura del kilómetro 21 de la referida carretera, en Villa El Salvador. En este punto, tres sujetos habrían robado una camioneta.

Al advertir la presencia de los efectivos, los sospechosos emprendieron la fuga a bordo de la unidad sustraída, informaron los agentes.

La huida se prolongó por la autopista hasta llegar al kilómetro 11 de la misma vía, cerca del puente Amauta, en San Juan de Miraflores.

Balacera

En ese punto se produjo un intercambio de disparos entre los ocupantes del vehículo robado y los policías que los perseguían.

El tiroteo terminó con uno de los sospechosos abatido, mientras que sus otros dos presuntos cómplices sufrieron heridas de bala. Ambos fueron evacuados de emergencia al hospital María Auxiliadora, donde permanecían con diagnóstico reservado y bajo custodia policial, según los reportes policiales.

Tras la balacera, los agentes acordonaron la zona para facilitar las investigaciones.

Peritos de Criminalística encontraron más de ocho casquillos de bala en las inmediaciones del lugar del enfrentamiento, evidencia que será examinada como parte de las diligencias.

La intervención también ocasionó la interrupción temporal del tránsito vehicular en ese tramo de la Panamericana Sur. Las autoridades deberán esclarecer las circunstancias exactas del tiroteo y determinar las responsabilidades de los dos sobrevivientes.

La recuperación del vehículo sustraído y las pericias balísticas serán elementos importantes para reconstruir lo ocurrido durante la persecución, señaló la Policía.