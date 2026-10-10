Una mujer de 22 años falleció y su pareja resultó herida luego de que la motocicleta en la que viajaban chocara contra un tráiler en la Vía de Evitamiento, en el distrito del Rímac. El accidente ocurrió cerca de las 12:40 a. m., a la altura del puente Trujillo, y motivó la intervención de la Policía Nacional, que inició las diligencias para establecer cómo se produjo el impacto.

De acuerdo con el reporte de Exitosa, la pareja, de nacionalidad venezolana, se desplazaba en una motocicleta cuando se produjo la colisión con un vehículo pesado que transportaba bebidas. La versión de los familiares del chofer del tráiler apunta a que el conductor de la moto habría ingresado por el lado derecho de la unidad, en una zona que no sería visible desde la cabina.

Según ese relato, el motociclista habría perdido el control y terminado contra una de las ruedas principales del tráiler. El conductor de la moto, identificado como Alexander Mattos, resultó herido y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Uno de los familiares del chofer explicó que este no habría advertido el momento del choque y que otro motociclista le informó posteriormente sobre lo ocurrido. Al referirse a los riesgos de compartir vías rápidas con vehículos pesados, describió la versión del conductor.

“(La moto) Se metió en el punto ciego del chofer. No se ha percatado. En qué momento habrá chocado, no se dio cuenta, viene y en el puente le pasa la voz otra moto y le dice ‘oye, estás llevando un muerto’. (...) Yo soy conductor, cuando manejo tengo miedo de que una moto pase por mi costado. En este caso, el chofer (del tráiler) viene tranquilo”, expresó uno de los familiares del conductor del tráiler.





¿Quién era la víctima?

La Policía Nacional identificó a la víctima como Noemí Montoya. Según la información proporcionada por sus familiares, la pareja había llegado al Perú hacía cinco años con la intención de salir adelante junto a sus hijos.

Los allegados a las víctimas evitaron brindar declaraciones a los medios de comunicación. No obstante, compartieron información sobre el tiempo que llevaban en el país y su situación familiar.

Tras el accidente, los agentes policiales acordonaron el área para desarrollar las primeras diligencias y recabar información sobre lo sucedido. Las cámaras de seguridad instaladas en la zona podrían aportar imágenes para reconstruir el recorrido de los vehículos y determinar las circunstancias de la colisión.

El conductor del tráiler fue trasladado a una comisaría para las actuaciones correspondientes. Mientras continúan las investigaciones, las autoridades deberán establecer las causas del accidente y las posibles responsabilidades.