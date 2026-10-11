Fiebre por TBS. El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú sorprendió a las fanáticas de BTS al rociarlas con agua para aliviar el intenso calor que soportaban mientras esperaban ingresar este sábado al estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde se realiza el tercer concierto de la agrupación surcoreana en Lima.

La intervención se realizó ante las altas temperaturas registradas durante la jornada, que dificultaron la espera de las seguidoras, conocidas como ARMY. Los bomberos acudieron a los exteriores del recinto para refrescar a las asistentes que permanecían en largas filas bajo el intenso sol.

La acción se llevó a cabo por disposición del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, en coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima, como parte de las medidas preventivas y de asistencia desplegadas durante el evento musical.

Como se sabe, BTS ofrece tres conciertos en el estadio de San Marcos, como parte de su gira mundial ARIRANG.

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