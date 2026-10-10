La sesión de la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores fue suspendida por unos minutos este sábado, luego de un intercambio entre el senador Iber Maraví, de Juntos por el Perú, el ministro del Interior, César Astudillo, y el legislador José Giampietri, de Renovación Popular. El incidente ocurrió durante la evaluación del pedido del Ejecutivo para obtener facultades legislativas y derivó en una denuncia de presunta agresión física formulada por Maraví.

Según la versión de Maraví, el incidente comenzó cuando la legisladora Ruth Luque intervenía y fue interrumpida por el titular del Interior, lo que motivó su reclamo ante el presidente de la comisión. El parlamentario de Juntos por el Perú, consideró que Astudillo no respetó la participación de su colega y cuestionó la forma en que se dirigió a él después de la intervención.

“El ministro Astudillo se dirige en actitudes corporales, en gestos, incluso hasta en palabras de una manera muy descortés frente a mi persona”, manifestó.

Asimismo, señaló al legislador José Giampietri, de Renovación Popular, por la forma en que se aproximó a él durante la discusión. Maraví sostuvo que el acercamiento tuvo una intención de confrontación física, aunque esa interpretación corresponde a su versión de lo ocurrido.

“Se acerca el senador Giampietri prácticamente para pecharme físicamente, acercando su cuerpo al mío y ya en una actitud prácticamente de un propósito violento”, denunció.

La Comisión de Constitución del Senado suspendió brevemente su sesión tras un cruce verbal entre el ministro César Astudillo y el senador Iber Maraví (JP). El incidente ocurrió luego de que Ruth Luque (AN) afirmara que el titular del Interior “parece que tiene miedo”. @Politica_ECpe — Erik Rivera (@ErikRivera__) October 10, 2026

Transmisión fue interrumpida

En medio del incidente, se interrumpió la transmisión del canal oficial del Congreso y parte de lo sucedido fue publicado posteriormente en redes sociales. Durante esos momentos, el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, se acercó a Astudillo para hablar con él.

Consultado sobre su actuación, Maraví rechazó haber procedido de manera inapropiada y pidió que los ministros y parlamentarios oficialistas y sus aliados asumieran responsabilidad por lo ocurrido. También exigió que corrigieran su comportamiento y abandonaran las actitudes que calificó como amenazas.

“Lo que deben hacer es rectificarse y deponer ese tipo de actitudes, ese tipo de amenazas y ponerse a trabajar”, expresó.

Minutos después, los titulares de Defensa, Justicia e Interior regresaron a sus lugares en la comisión. El presidente del grupo de trabajo, Carlos Mesía, pidió a la secretaría técnica verificar el quórum reglamentario para reanudar el debate sobre las facultades legislativas.