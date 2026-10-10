La presidenta Keiko Fujimori manifestó su respaldo al ministro del Interior, César Astudillo, tras el altercado verbal que protagonizó con el senador Iber Maraví. Durante la presentación de las primeras acciones del Comando Unificado contra la criminalidad, la mandataria destacó la trayectoria del titular del Interior como comando de la operación Chavín de Huántar y le expresó su solidaridad.

“Le expreso mi total respaldo y gratitud por su valentía. Ministro, los perros ladran, eso es una señal de que estamos avanzando”, afirmó Fujimori, quien también resaltó la coordinación entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP) para enfrentar la delincuencia.

Como se sabe, el incidente ocurrió durante la sesión de la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores este sábado.

Asimismo, la jefa de Estado agradeció a los senadores de Fuerza Popular y de otras agrupaciones políticas que manifestaron su respaldo a Astudillo. En ese contexto, sostuvo que la lucha contra la violencia requiere la unidad de los peruanos y cuestionó la respuesta de anteriores gobiernos frente a la inseguridad ciudadana.

“Contra la violencia, los peruanos nos unimos. Y este es un momento de definición. Hoy, que estamos enfrentando a la delincuencia después de muchos años en los que ha habido indiferencia por parte de los gobiernos anteriores, no solamente contamos con nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional, sino también con la decisión política del Poder Ejecutivo”, señaló.

Fujimori también exhortó al Congreso de la República a definir su posición frente a la lucha contra la criminalidad y planteó que las autoridades deben decidir entre respaldar la paz o la violencia.

“Hay que pensar si estamos del lado de la violencia o de la paz; de los agresores o de las víctimas; del Movadef y Sendero Luminoso, o de las Fuerzas Armadas y de Chavín de Huántar”, manifestó.

Finalmente, la mandataria afirmó que el combate contra el crimen organizado requiere la participación coordinada de las instituciones públicas y convocó al sector privado, en particular a las empresas de telecomunicaciones y del sistema financiero, a colaborar con información que contribuya a las investigaciones.

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