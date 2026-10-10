ONPE: Loyola vuelve a ser único finalista de la JNJ.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) quedó ayer con el mismo candidato que rechazó nombrar en julio pasado para dirigir la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Carlos Loyola Escajadillo fue el único de los 10 postulantes que aprobó el examen de conocimientos del segundo concurso público de la Convocatoria N.° 006-2026-SN/JNJ.

Loyola obtuvo 92 puntos, mientras que los otros nueve postulantes quedaron por debajo de la nota mínima de 70: Teresa Durand y José Pérez Duharte sumaron 68 cada uno; Marco Espinoza Rivera, 64; Sarita Piscoya, 62; Augusto Bernuy, 56; Jorge Balarezo, 52; David Espinoza y Manuel Vásquez, 50 cada uno; y Ernesto Aranda, 44.

AMPARO

En entrevista con Correo, Loyola dijo que “es muy pronto” para decidir si desistirá del amparo que presentó tras el primer concurso, en el que obtuvo 82.49 puntos, pero solo logró cuatro de los siete votos del pleno para ser nombrado pese a ser el único postulante que aprobó la entrevista final.

Sostuvo que se le aplicó una valla que contradice la Ley Orgánica de la JNJ, la cual, según él, solo exige mayoría simple. Aseguró que ese reclamo sigue su camino legal, pero seguirá en el concurso actual.

“Soy el único candidato que queda en carrera y a veces, usted sabe, el Poder Judicial se demora en tomar sus decisiones. Espero que no haya cosas raras”, afirmó.

Asimismo dijo que es “el candidato más idóneo para el cargo” y recalcó que no figura en el Registro Nacional de Sanciones. Además, que la deuda judicializada que tuvo se cerró. Loyola resaltó que mejoró su nota, pues en el primer concurso obtuvo 88 puntos.

Consultado sobre qué pasaría si vuelve a aprobar el proceso, pero sigue sin lograr los votos de la JNJ, sostuvo que “no quiere hacer ejercicios de futurología”.

“Este es un momento de reflexión, a veces uno debe tener paciencia”, declaró.