La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado reanudará este miércoles 14 de octubre, a las 10 a. m., el debate sobre las facultades legislativas solicitadas por el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori. Durante la jornada de este sábado participaron los ministros de Justicia, Ernesto Álvarez; del Interior, César Astudillo; y de Defensa, Rafael Belaúnde, quienes expusieron sus propuestas para la delegación de atribuciones al Ejecutivo.

La sesión también estuvo marcada por un altercado verbal entre Astudillo y el senador Iber Maraví, que motivó la suspensión temporal del debate.

La reunión se desarrolló en la sala Miguel Grau del Palacio Legislativo, por convocatoria del presidente de la comisión, Carlos Mesía Ramírez, de Fuerza Popular. El grupo de trabajo evaluó el pedido presentado por el Ejecutivo el pasado 29 de agosto, que inicialmente comprendía 66 puntos y del cual la Cámara de Diputados aprobó 20.

Fotos: Jesús Saucedo @photo.gec

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¿Qué plantearon los ministros?

Durante su participación en la sesión, el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez planteó separar a los internos condenados por delitos no violentos de aquellos considerados de alta peligrosidad, con el objetivo de reducir la influencia de las bandas criminales dentro de los penales y favorecer la resocialización. Además, propuso implementar la libertad vigilada después del cumplimiento de la condena para personas sentenciadas por delitos especialmente graves que representen un riesgo para la sociedad.

“Por tanto, una visión que se tiene en la gestión es separar a los no violentos de los violentos en penales especializados”, explicó.

Por su parte, el ministro del Interior, César Astudillo, planteó modificar las normas sobre licencias de armas para evitar que estas autorizaciones sean utilizadas para acumular armamento que luego pueda terminar en manos de organizaciones criminales. En otro momento, propuso incorporar herramientas tecnológicas para rastrear a extorsionadores que utilizan celulares y aplicaciones de mensajería para amenazar a sus víctimas.

“Hay personas que tienen licencias para caza, para deporte, para colección, y pueden tener una cantidad de armas que no tiene límite”, señaló.

Finalmente, el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, pidió facultades para que Indeci pueda atender directamente a la población durante los primeros 15 días de un desastre, sin esperar a que los gobiernos locales completen los registros para distribuir ayuda. La iniciativa busca agilizar la respuesta ante emergencias como el fenómeno de El Niño y ya fue aprobada por la Cámara de Diputados.

“Lo que nosotros hemos pedido [...] es tener un dispositivo que permita que Indeci de manera excepcional atienda la emergencia de los primeros 15 días”, sostuvo.

Belaúnde también solicitó ampliar los criterios para que las Fuerzas Armadas puedan realizar operaciones contra organizaciones criminales armadas y establecer un marco permanente para el control militar de los accesos y perímetros de los penales. Esta última medida permitiría mantener los controles de seguridad más allá de los estados de emergencia y adquirir equipos especializados.

La sesión fue suspendida y reanudada minutos después, tras un altercado entre el legislador de Juntos por el Perú, Iber Maraví y el ministro del Interior, César Astudillo. El cruce ocurrió cuando la senadora Ruth Luque hacía uso de la palabra y Maraví pidió que el titular del Interior no interrumpiera su exposición.

Tras el altercado registrado durante la sesión, la senadora Patricia Iturregui, de la bancada del Buen Gobierno, exhortó a ministros y parlamentarios a dejar de lado sus diferencias y promover el diálogo. Como gesto de reconciliación, pidió a los integrantes de la Comisión de Constitución darse la mano y priorizar la búsqueda de consensos.

“Tenemos que pensar que el pasado es el pasado y que la paz es un tesoro. Tenemos que fomentar la paz, escucharnos, el diálogo para lograr consensos, por más difíciles que sean”, manifestó.

¿Qué facultades aprobó la Cámara de Diputados?

La propuesta que llegó al Senado contempla la delegación de facultades al Ejecutivo únicamente en seguridad ciudadana y prevención frente al fenómeno El Niño, por un periodo de 90 días. Ese alcance es menor al solicitado originalmente por el Gobierno de Keiko Fujimori, que incluyó 66 puntos distribuidos en distintas materias.

El Senado debe evaluar el contenido aprobado por la Cámara de Diputados y continuar el procedimiento legislativo correspondiente. La discusión se centra en determinar qué atribuciones podrá recibir el Ejecutivo para emitir normas dentro del marco de la delegación que finalmente autorice el Congreso.