Mientras el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) parece haberle bajado el dedo de manera definitiva a Rafael López Aliaga y allanado el camino para que la próxima alcaldesa de Lima sea Jeanette Alonzo, todo esto mientras el líder de Renovación Popular le ha exigido su renuncia al partido al regidor electo Jesús Gálvez, segundo en la línea de sucesión, va quedando claro que desde el 1 de enero próximo, la máxima autoridad de la capital va a tener mucho trabajo ante El Niño que se viene.

Está muy bien echar una mirada a las regiones del norte como Tumbes, donde acaban de aprobar el fin adelantado de las clases escolares ante la intensidad de las lluvias y el incremento del caudal del río, y eso que aún estamos en primavera. Lo mismo va para Piura, Lambayeque y La Libertad, donde las obras de prevención no podrán terminarse, y menos con lo anticipado que se están presentando las anomalías climáticas que por lo general se hacían sentir desde la quincena de diciembre.

Sin embargo, es positivo mirar también cómo están las cosas en Lima, donde las temperaturas se vienen incrementando con rapidez. Se habla de 32 grados, con sensación térmica de hasta 35. ¡Y estamos aún en noviembre! Esto sin duda va a tener duros efectos también en la capital que a partir de enero debería contar con una autoridad edil sólida y empoderada, en condiciones de tomar decisiones, más allá de todo el desmadre que exista en su partido y su cuerpo de regidores, como efecto de las elecciones del 4 de octubre.

Hay que estar atentos con el río Rímac, el Chillón y el Lurín. También con el Huaycoloro, y con quebradas como las que se ubican en el lado opuesto al mar de Punta Hermosa, Punta Negra y San Bartolo, que podrían activarse y comprometer, incluso, el tránsito en la Panamericana Sur. Distritos que están rodeados de cerros llenos de viviendas, podrían verse afectados, y en su atención la Municipalidad de Lima debe cumplir también un rol fundamental.

Si la próxima alcaldesa de Lima va a ser la señora Jeanette Alonzo, de quien apenas se conoce sólo por la aparición pública que tuvo hace unos días, en que manifestó su intención de asumir el cargo en caso lo disponga la justicia electoral, queda apoyarla desde dentro y fuera de la Municipalidad de Lima, pues las decisiones que tome van a tener repercusión en la atención de la emergencia que se viene, sin mencionar los otros retos que tendrá al frente en materia de inseguridad, limpieza pública, informalidad y demás.