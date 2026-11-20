La preocupación por la inseguridad ciudadana llevó ayer a los vecinos de Ciudad Municipal, en el distrito de Cerro Colorado, a preparar un memorial dirigido al jefe de la Región Policial de Arequipa, general PNP Antonio La Madrid, para solicitar que gestione el mantenimiento de los dos patrulleros entregados por el Gobierno Regional.

Elizabeth Quispe Tica, presidenta de la asociación Ciudad Municipal, informó que las unidades están próximas a cumplir el kilometraje establecido para su primer mantenimiento, pero no cuentan con la dotación de aceite y filtros necesarios. Advirtió que los vehículos podrían quedar paralizados desde diciembre.

La dirigente señaló que la situación es preocupante debido a que en Ciudad Municipal se registran entre dos y tres robos a viviendas por semana. Indicó que los patrulleros representan un importante apoyo para reforzar la seguridad y atender las emergencias en este sector del cono norte de Arequipa.

Quispe explicó que el memorial será respaldado con las firmas de representantes de asociaciones, asentamientos humanos y pobladores, y solicitará que el general La Madrid realice las gestiones ante el Ministerio del Interior y otras instituciones para garantizar el mantenimiento de las unidades policiales.

Finalmente, cuestionó que los patrulleros nuevos entregados a las comisarías no cuenten con los insumos necesarios para su mantenimiento preventivo. Advirtió que dejar estas unidades fuera de servicio agravaría la inseguridad y reduciría la capacidad de respuesta policial frente a los constantes robos registrados en la zona.

Los patrulleros nuevos entregados a las comisarías no cuenten con los insumos necesarios para su mantenimiento preventivo.