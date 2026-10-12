Un trabajador de construcción civil de 23 años, identificado como Johan David Céspedes Chávez, fue asesinado a balazos en el distrito de Ventanilla, en la provincia constitucional del Callao, luego de participar en una reunión con amigos. Su cuerpo fue encontrado en el sector 2 del parque industrial, donde agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) iniciaron las investigaciones.

De acuerdo con información difundida por América Noticias, el joven, natural de Chiclayo, había abordado un mototaxi para regresar a su domicilio tras finalizar el encuentro social. Aproximadamente 30 minutos después, vecinos de la zona encontraron su cuerpo sin vida.

Los familiares informaron que Céspedes Chávez deja una hija de apenas siete meses de nacida. Tras conocer lo ocurrido, sus parientes acudieron al lugar del homicidio y exigieron que las autoridades esclarezcan las circunstancias del asesinato.

Policía encontró tres casquillos de bala en parque industrial de Ventanilla

Personal de Criminalística de la PNP llegó hasta la escena del crimen para realizar las primeras diligencias y recoger evidencias que permitan determinar cómo ocurrió el ataque.

Durante la inspección, los peritos encontraron tres casquillos de bala en el lugar donde fue hallado el cuerpo del trabajador. Estos indicios serán sometidos a los análisis correspondientes como parte de la investigación.

Según testimonios recogidos entre los residentes del sector, antes de escucharse los disparos se habría producido una fuerte discusión. Esta versión forma parte de las indagaciones policiales y todavía no permite establecer quiénes participaron en el incidente.

Investigan asesinato de Johan David Céspedes Chávez

El Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de la jurisdicción asumió las investigaciones para identificar a los responsables y determinar el móvil del homicidio.

Los agentes analizan las evidencias balísticas y los testimonios proporcionados por vecinos para reconstruir los últimos movimientos de la víctima, desde que abandonó la reunión con sus amigos hasta que fue encontrado sin vida.

Por el momento, las autoridades no han confirmado si el asesinato estuvo relacionado con una discusión, un ataque dirigido u otra circunstancia. Tampoco se ha informado sobre personas detenidas por este caso.

Familia de obrero asesinado exige justicia

La muerte de Johan David Céspedes Chávez causó consternación entre sus familiares, quienes solicitaron celeridad en las investigaciones para encontrar a los responsables del crimen.

Sus allegados recordaron que el joven trabajador era padre de una bebé de siete meses, quien quedó en la orfandad tras el ataque armado.

La familia también colaboró con las autoridades durante las diligencias iniciales, mientras se realizaban los procedimientos correspondientes en la escena del homicidio.

Vecinos de Ventanilla piden mayor seguridad e iluminación

Tras el crimen, residentes del sector 2 del parque industrial de Ventanilla solicitaron mayor presencia policial y mejoras en el alumbrado público.

Según manifestaron, la falta de iluminación en determinadas calles genera preocupación entre las familias, especialmente durante las horas de la noche.

Los vecinos pidieron incrementar el patrullaje para prevenir nuevos hechos delictivos. Mientras tanto, la Policía continúa recopilando información que permita esclarecer el asesinato del trabajador de construcción civil.