Un agente de seguridad se enfrentó a balazos con dos presuntos delincuentes que llegaron a bordo de una motocicleta a una cochera ubicada en el distrito del Rímac, en Lima. El incidente ocurrió durante la tarde del sábado en un establecimiento situado en la cuadra 2 de la avenida Morro de Arica.

Según informó América Noticias, el vigilante abrió fuego cuando uno de los sospechosos descendió de la motocicleta y avanzó hacia la oficina del local. Durante el enfrentamiento, uno de los sujetos resultó herido, pero consiguió escapar con ayuda de su acompañante.

Las cámaras de seguridad del establecimiento registraron la llegada de los sospechosos, la reacción del trabajador y la posterior fuga de ambos involucrados.

Cámaras captaron balacera en cochera del Rímac

Las imágenes de videovigilancia muestran que los dos sospechosos se aproximaron al establecimiento en una motocicleta. Uno de ellos descendió del vehículo y comenzó a caminar hacia las instalaciones de la cochera, mientras su acompañante permanecía a bordo.

En ese momento apareció el agente encargado de la seguridad del inmueble, quien realizó varios disparos con su arma de fuego para impedir que el desconocido continuara avanzando.

De acuerdo con la información policial difundida por América Noticias, durante el enfrentamiento se escucharon más de diez disparos, lo que motivó la intervención de las autoridades para investigar las circunstancias del hecho.

Presunto delincuente herido logró escapar en motocicleta

Tras recibir un impacto de bala, uno de los sospechosos cayó sobre el pavimento frente al establecimiento.

Según el reporte periodístico, el hombre herido consiguió arrastrarse hasta alcanzar la motocicleta en la que lo esperaba su acompañante.

Ambos abandonaron rápidamente el lugar con rumbo desconocido. Hasta la información disponible, no se había confirmado la identidad de los involucrados ni su posterior ubicación.

Policía investiga si ataque fue por extorsión o intento de asalto

La Policía Nacional del Perú (PNP) inició las investigaciones para establecer las circunstancias y el posible móvil del incidente ocurrido en la avenida Morro de Arica.

Entre las hipótesis que se investigan figura un posible intento de robo, aunque tampoco se descarta que el establecimiento hubiera sido blanco de una acción vinculada con extorsiones.

Por el momento, ninguna de estas posibilidades ha sido confirmada como causa del hecho.

Los agentes revisan las grabaciones de las cámaras de seguridad y los indicios recogidos en el establecimiento para identificar a los sospechosos y reconstruir la secuencia de la balacera.

Vecinos del Rímac piden mayor seguridad tras tiroteo

El enfrentamiento armado generó preocupación entre los residentes de la zona, quienes solicitaron reforzar la presencia policial para prevenir nuevos episodios de violencia.

Mientras continúan las investigaciones, las autoridades buscan determinar si los sospechosos tenían como objetivo cometer un asalto o realizar otro tipo de ataque contra el establecimiento.

La Policía también deberá esclarecer las circunstancias en las que el agente de seguridad utilizó su arma de fuego.