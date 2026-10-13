Un joven falleció y otro quedó gravemente herido tras un ataque a balazos ocurrido en la avenida Ramón Castilla, en el asentamiento humano Defensores de la Patria, en Ventanilla, Callao. El hecho generó alarma en la zona.

Según fuentes policiales consultadas por RPP, las víctimas estaban dentro de un vehículo estacionado frente a un restaurante de comida rápida, cuando dos desconocidos llegaron repentinamente a bordo de una motocicleta.

Los atacantes se acercaron a los jóvenes y abrieron fuego contra ellos en reiteradas ocasiones, sin decir una palabra, para luego escapar rápidamente con dirección desconocida.

Uno de los jóvenes falleció en el lugar del ataque, mientras que el otro, que resultó gravemente herido, fue llevado de emergencia al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, donde permanece con pronóstico reservado.

Efectivos de la Policía Nacional llegaron a la zona donde ocurrió el ataque y acordonaron el área para llevar a cabo las diligencias e investigaciones correspondientes.

Durante las diligencias, los peritos encontraron hasta ocho casquillos de bala en la escena del crimen, evidencia de los múltiples disparos efectuados durante el ataque.

Asimismo, la PNP identificó al fallecido como Renzo Sánchez Cuba, de 24 años, y al herido como Adriano Lagos Dagua, de 22.

Las autoridades investigan las causas del crimen y no descartan que se trate de un ajuste de cuentas, debido a la modalidad empleada por los atacantes.