Un bus de la empresa de transporte Canadá fue blanco de un ataque armado en el distrito de La Victoria, presuntamente perpetrado por extorsionadores. Los sujetos dispararon directamente contra el conductor mientras la unidad circulaba por la vía pública.

Según América Noticias, los atacantes grabaron el atentado y difundieron el video acompañado de mensajes dirigidos a los dueños de la empresa de transporte. De acuerdo con las primeras investigaciones, los presuntos responsables estarían vinculados con la organización criminal conocida como Los Occidentales.

La empresa de transporte Canadá suspendió por completo sus operaciones y mantuvo todas sus unidades en el patio de maniobras. La medida se adoptó luego de que los delincuentes difundieran videos con amenazas contra la compañía.

Los representantes de la empresa de transporte evitaron declarar ante la prensa por temor a posibles represalias. Según fuentes locales, la línea de buses es víctima de extorsiones y cobros de cupos por parte de bandas criminales desde el año pasado.

Dicha empresa de transporte ha sido blanco de diversos ataques atribuidos a grupos extorsionadores en distintos sectores de la ciudad. En septiembre del año pasado, delincuentes incendiaron uno de sus buses luego de que la compañía se negara a pagar los cupos exigidos.

Un mes después de ese ataque armado, sujetos desconocidos asesinaron a un conductor de la misma empresa en el distrito de Santa Anita. Según los trabajadores, los actos de violencia contra la flota se han intensificado durante los últimos meses.

Los pasajeros expresaron su preocupación por las constantes balaceras registradas en las rutas de transporte público y advirtieron que estos ataques ponen en riesgo la vida de quienes viajan en los buses y de los transeúntes.

Ante esta situación, los usuarios y vecinos solicitaron a las autoridades reforzar las medidas de seguridad ciudadana e incrementar los patrullajes policiales en las principales vías del sector para prevenir nuevos hechos de violencia.

En tanto, la Policía Nacional del Perú inició las investigaciones para identificar y capturar a los presuntos integrantes de la organización criminal Los Occidentales, señalada como posible responsable del atentado.