Un nuevo ataque contra el sector transporte se registró en Lima. Un bus de la empresa Real Star S.A.C. fue baleado mientras circulaba por la Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 29.7, en el distrito de Lurín.

Fuentes policiales consultadas por RPP señalaron que dos sujetos en una motocicleta abordaron el bus a la altura del puente peatonal VIDU, cuando el vehículo se encontraba detenido para permitir que descendieran algunos pasajeros.

Los atacantes dispararon hasta tres veces contra el conductor del bus y luego huyeron del lugar con rumbo desconocido.

Aunque el conductor salió ileso del ataque armado, uno de los pasajeros recibió un impacto de bala. El hombre, cuya identidad no ha sido establecida, fue evacuado al Hospital de Emergencias Villa El Salvador, donde permanece estable.

Medios locales informaron que el proyectil rozó la nuca del pasajero, quien habría evitado consecuencias más graves por escasos centímetros.

Efectivos de la Policía Nacional acudieron a la zona para realizar las diligencias correspondientes. Una de las hipótesis apunta a que el ataque estaría relacionado con presuntas extorsiones contra la empresa de transportes, hecho que deberá ser determinado por las investigaciones.