La temporada de Halloween llegó al Circuito Mágico del Agua de Lima con el regreso de Horrorland Dark Experience 2026, una atracción inmersiva que reúne escenarios de terror, efectos especiales y personajes caracterizados en un recorrido diseñado para los aficionados al suspenso.

La actividad, presentada por la Municipalidad Metropolitana de Lima a través del Servicio de Parques de Lima (Serpar), comenzó el pasado 2 de octubre y permanecerá abierta hasta el 2 de noviembre de 2026, según la programación publicada por Ticketmaster.

La experiencia se desarrolla en la Zona Tangüis del Parque de la Reserva, con ingreso por la Puerta 7. El público podrá asistir de lunes a domingo, desde las 5:00 p.m., con un precio de entrada general de S/20.

¿Qué atracciones tiene Horrorland 2026 en el Circuito Mágico del Agua?

La nueva edición de Horrorland propone un recorrido por 11 experiencias temáticas, ambientadas con iluminación especial, efectos de sonido, escenografías y personajes en vivo.

Entre los espacios anunciados se encuentran pueblos dominados por brujas, casas embrujadas, cementerios, circos siniestros, castillos abandonados y mazmorras.

La descripción oficial de Ticketmaster identifica escenarios como la Cabaña Wikka, el Pueblo Nibelung, la Zona Wargo y el Saint Clown Circus, además de un castillo en ruinas y las mazmorras del juicio eterno.

La experiencia cuenta con más de 20 personajes en escena y tiene una duración aproximada de 25 minutos. Durante el recorrido, los asistentes encontrarán distintas ambientaciones de terror y actuaciones destinadas a generar suspenso.

¿Cuánto cuesta la entrada a Horrorland 2026?

El precio general para acceder a Horrorland Dark Experience es de S/20 por persona, según la tarifa oficial publicada en Ticketmaster.

Las entradas pueden adquirirse por internet a través de la plataforma de venta de boletos y también en las boleterías del Circuito Mágico del Agua, de acuerdo con la información difundida por el recinto.

El precio publicado por Ticketmaster incluye la comisión de la ticketera. La organización también contempla un descuento para personas con discapacidad debidamente acreditadas, de acuerdo con los requisitos establecidos para el evento.

Los visitantes pueden consultar las condiciones y adquirir sus entradas en la página oficial de Horrorland 2026 en Ticketmaster.

Horarios y fechas de Horrorland en Lima

La atracción comenzó el viernes 2 de octubre y permanecerá disponible hasta el lunes 2 de noviembre de 2026.

Los horarios difundidos por la organización son los siguientes:

Fechas: hasta el 2 de noviembre de 2026.

Días de atención: lunes a domingo.

Inicio: 5:00 p.m.

Último ingreso y venta de entradas: 10:00 p.m.

Ubicación: Zona Tangüis del Circuito Mágico del Agua.

Acceso: Puerta 7, jirón Madre de Dios s/n, Santa Beatriz, Lima.

Duración aproximada: 25 minutos.

Precio general: S/20 por persona.

La organización recomienda considerar el tiempo de espera y las condiciones de acceso, ya que la entrada se realiza por orden de llegada y está sujeta al aforo permitido.

¿Cómo llegar a Horrorland en el Parque de la Reserva?

Horrorland se desarrolla dentro del Circuito Mágico del Agua, ubicado en el Parque de la Reserva, en el Cercado de Lima.

Para ingresar a la atracción, los visitantes deben dirigirse a la Puerta 7, situada en el jirón Madre de Dios, en el sector de Santa Beatriz.

Es importante utilizar este acceso, debido a que el recorrido de Horrorland se encuentra específicamente en la Zona Tangüis del recinto.

¿Pueden ingresar niños a Horrorland 2026?

De acuerdo con las condiciones de Ticketmaster, la experiencia está recomendada para mayores de nueve años y los menores de edad deben asistir acompañados por un adulto responsable.

La atracción incluye estímulos intensos de iluminación, sonido y ambientaciones de terror, por lo que la organización recomienda especial precaución a las personas con fotosensibilidad o condiciones médicas que puedan verse afectadas por estos efectos.

Asimismo, una vez iniciado el recorrido no está permitido retroceder, y la salida habilitada se encuentra en la Puerta 11.

Los asistentes deberán cumplir las normas de seguridad, que prohíben tocar o agredir a los actores y dañar la escenografía.

Halloween 2026: una alternativa de entretenimiento en Lima

Con el regreso de Horrorland, el Circuito Mágico del Agua amplía sus actividades por la temporada de Halloween, ofreciendo una experiencia distinta a sus tradicionales espectáculos de fuentes iluminadas.

La Municipalidad de Lima informó que la propuesta forma parte de las actividades destinadas a diversificar las alternativas de entretenimiento en los espacios públicos de la ciudad.

El recorrido estará disponible durante octubre y los primeros días de noviembre, por lo que los interesados podrán programar su visita antes o después del 31 de octubre, según la disponibilidad de entradas.