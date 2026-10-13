La investigación por la muerte de José Herrera, quien perdió la vida dentro de su miniván incendiada en Los Olivos, llevó a tres sospechosos a prisión preventiva por 18 meses.

La medida fue obtenida por la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Los Olivos contra Eder M., José D. y Cristopher L., mientras continúan las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Según la tesis fiscal, el ataque se produjo en el paradero Primera de Pro, donde los investigados habrían acudido para intimidar a un conductor de transporte informal por una presunta deuda de cupos.

En esas circunstancias, habrían roto las lunas del vehículo y rociado gasolina antes de prenderle fuego, sin advertir que Herrera descansaba en el interior. Después, escaparon en otro vehículo.

Las diligencias posteriores permitieron intervenir a los tres investigados en San Juan de Miraflores, el Rímac y Comas. De acuerdo con los indicios reunidos por la Policía bajo la conducción jurídica de la Fiscalía, los sospechosos estarían vinculados con la banda criminal ‘Los Mexicanos’.

Para sustentar el pedido de prisión preventiva, el fiscal provincial Dimas Hugo Lázaro Rivera presentó actas de intervención policial y de levantamiento del cadáver, declaraciones de los investigados y de los agentes que participaron en las intervenciones, además de información obtenida de teléfonos celulares.