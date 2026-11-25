El juez superior Erick Frank Pérez Alquizar fue denunciado por el presunto delito de lesiones, tras protagonizar un supuesto incidente dentro de un hotel, en el distrito de La Victoria, en la provincia de Chiclayo, en la región Lambayeque.

La denuncia la interpuso Federico Antonio García Espino (46), el pasado 10 de octubre de 2026, en la comisaría de la referida localidad.

Detalles

Precisó que aquel día, a las 00:30 horas, acudió al hotel “El Consuelo”, ubicado en la calle Virú N.° 410, donde encontró a su pareja sentimental, Fanny Liliana Florián Carrasco, en compañía del magistrado.

“Al llegar empezó a golpear la puerta para que le abran, entonces su pareja después de un rato le abrió la puerta y el denunciado (juez) empezó a forcejear, confrontándolos”, consta en el acta de denuncia verbal N.° 1575.

Según la denuncia formalizada a las 09:15 a.m. de ese mismo día, el altercado se desató cuando el denunciante intentó ingresar al cuarto para registrar el hecho con su teléfono celular.

“Es en ese momento que el denunciado le empezó a coger del cuello con los brazos, agrediéndole con golpes en la cadera lado izquierdo y rodillazos en el estómago, tratando de evitar que el denunciante los grabe con su celular”, se lee en la acta.

García Espino añadió que reaccionó en defensa propia y, producto del forcejeo, sufrió un corte profundo de aproximadamente cuatro centímetros en la mano izquierda.

Incluso, una patrulla policial acudió al establecimiento tras recibir una alerta por alteración al orden público. Así consta en el Acta de Ocurrencia de Calle N.° 170, donde los agentes dejaron constancia de que hallaron a ambos hombres discutiendo.

Consultado por los efectivos sobre lo ocurrido, Pérez Alquizar evitó brindar su descargo. “El primero de los nombrados (juez Erick Pérez Alquizar) no desea referir absolutamente nada y que dicha discusión es sin importancia alguna”, consigna textualmente el parte policial.

Diario Correo se contactó con el juez Erick Pérez Alquizar, quien señaló que todo es falso, evitando dar más declaraciones.

Dato

Años atrás, Pérez Alquizar se desempeñó como juez del Juzgado Mixto de JLO, donde laboró la servidora Fanny Florián.

Del 15 de mayo hasta octubre de 2026, Pérez ejerció presidencia del Jurado Electoral de Jaén.