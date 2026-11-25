El Congreso de la República ya tiene listo el pliego de condiciones para contratar el aguinaldo navideño de 2026. El documento prevé adquirir 5,393 tarjetas electrónicas con una línea de consumo de S/ 1,900 cada una. El gasto previsto es de S/ 10,307,155.53.

ACUERDO

Según el texto oficial, el bono alcanza a los trabajadores del Servicio Parlamentario y de la Organización Parlamentaria “independientemente de su régimen laboral”. Es decir, también serán incluidos los pensionistas, edecanes, locadores de servicios y el capellán.

Pese a la austeridad que, según algunos congresistas, adoptó el Parlamento bicameral, el gasto supera al de la gestión pasada.

De acuerdo con un reportaje de Cuarto Poder, en 2025 el Legislativo pidió 4,500 plásticos por un total de S/ 8.5 millones. Ahora, la Mesa Directiva destinaría S/ 1.75 millones más a la compra del beneficio.

La línea de crédito también aumentó este año. El mismo dominical precisa que cada persona disponía de S/ 1,500 en 2020 y 2021, de S/ 1,700 en 2022 y 2023 y en 2024 subió a S/ 1,900.

Las críticas a este tipo de beneficios, surgieron irónicamente en el propio Parlamento tras revelarse prácticas similares en EsSalud, Perupetro y Provías Nacional.

Adicionalmente, el Congreso pasado ha recibido bonos hasta por 20 mil soles para cada trabajador.