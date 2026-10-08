La Trattoria Mamma Lola anunció la incorporación de dos nuevas preparaciones de temporada a su carta del local de San Isidro. Se trata de la Pizza Amazónica y el Rulo de pollo relleno con risotto al pesto, propuestas que combinan elementos de la gastronomía italiana con ingredientes y sabores diversos.

La actualización forma parte de la propuesta gastronómica del restaurante, que cuenta con más de 25 años de trayectoria y mantiene entre sus principales características la elaboración artesanal de pastas.

Las novedades buscan ampliar las opciones disponibles para los comensales, sin dejar de lado las recetas italianas que forman parte de la identidad de la marca.

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Pizza Amazónica: una combinación de ingredientes peruanos e italianos

La primera incorporación es la Pizza Amazónica, una preparación que utiliza una base de pizza de tradición italiana y reúne ingredientes característicos de la selva peruana.

Entre sus componentes destacan la cecina, el sachaculantro, el chorizo regional, el plátano maduro y la salsa de cocona.

La propuesta combina productos vinculados con la cocina amazónica en un formato habitual de la gastronomía italiana, incorporando sabores regionales a la carta de la trattoria.

Rulo de pollo con risotto al pesto: la segunda novedad

La segunda preparación es el Rulo de pollo relleno con risotto al pesto, acompañado de espárragos, setas y tomates.

El plato se sirve sobre una salsa demi-glace y reúne distintos ingredientes utilizados en preparaciones de cocina contemporánea.

Con esta incorporación, el restaurante amplía su oferta de platos de fondo, además de las pizzas y pastas que caracterizan su carta.

Más de 25 años de cocina italiana en Lima

Trattoria Mamma Lola inició sus operaciones con el objetivo de acercar recetas de inspiración italiana al público limeño.

A lo largo de más de 25 años, su propuesta ha combinado preparaciones tradicionales con incorporaciones que buscan introducir nuevos ingredientes y sabores.

Uno de los elementos destacados por el restaurante es su taller propio de pasta, donde mantiene la elaboración artesanal como parte de su oferta gastronómica.

Las dos novedades de estación se suman a esa línea de trabajo, con una propuesta que incorpora tanto productos peruanos como preparaciones de inspiración italiana.

¿Dónde queda Mamma Lola en San Isidro y cómo reservar?

Los nuevos platos se ofrecen en el local de Trattoria Mamma Lola ubicado en la calle Las Orquídeas 565, San Isidro, Lima.

Los interesados en realizar una reserva pueden comunicarse al número 922 933 352, proporcionado por el establecimiento.

El comunicado no precisa los precios de los nuevos platos ni el periodo durante el cual permanecerán disponibles en la carta.